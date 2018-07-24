Патриарх Кирилл скорбит из-за невозможности посетить Киев на Крещение Руси

"Праздник Крещения Руси для патриарха всегда личное событие, он его всегда внутренне глубоко переживает, и, конечно, на протяжении многих лет своего патриаршества он этот праздник встречал в сердце нашего православия — в Киеве, у Днепра, где он совершал богослужение вместе со своей украинской паствой. И, конечно же, сердце патриарха скорбит сейчас о том, что он не имеет, к сожалению, возможности в последние годы в эти дни находиться в Киеве и молиться вместе со своими многочисленными прихожанами Украинской православной церкви", — сказал Волков.

Вместе с тем патриарх уверен в том, что "обязательно наступит то время, когда вновь предстоятель поместной Русской церкви сможет в эти дни посещать Киев и молиться вместе со своей паствой". "Это его внутреннее убеждение и это то, о чем он, я думаю, глубоко молится", — добавил пресс-секретарь предстоятеля.