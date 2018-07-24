Коллегия столичных присяжных вынесла первый вердикт

Присяжные заседатели вынесли свой первый вердикт в районном суде Москвы

Коллегия столичных присяжных заседателей вынесла свой первый вердикт в Черемушкинском районном суде Москвы . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Раньше процессы с участием присяжных заседателей проходили только в Московском городском суде . Как ранее сообщила ТАСС председатель Мосгорсуда Ольга Егорова , коллегии присяжных заседателей с 1 июня появятся во всех 35 районных судах столицы. Все райсуды готовы к процессам с участием присяжных — сотрудники прошли специальное обучение, созданы отдельные залы и канцелярии.

"Коллегия, впервые отобранная для рассмотрения дела в районном суде, вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева, единодушно признав его виновным в совершении покушения на убийство, а также признав подсудимого не заслуживающим снисхождения", — сказал собеседник агентства.

Суть дела

Коллегия присяжных установила, что подсудимый Сергей Царев 8 апреля 2016 года, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего до станции "Калужская" Московского метрополитена, выстрелил из огнестрельного оружия (ОСА) не менее двух раз в голову потерпевшему. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Дело, поступившее в Черемушкинский районный суд Москвы 5 июня этого года, было первым в столице, содержащим ходатайство подсудимого о рассмотрении с участием присяжных заседателей.

"Коллегия присяжных была сформирована уже по результатам первого отбора; в ходе четырех судебных заседаний присяжными были изучены доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты. После прений сторон, последнего слова подсудимого, напутственного слова председательствующего судьи коллегия удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта, в этот же день, 23 июля, вердикт был провозглашен", — добавили в пресс-службе.

После этого судья объявила об окончании участия присяжных в судебном разбирательстве. Обсуждение последствий вердикта состоится в дальнейшем уже без их участия. Судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора, в котором, в частности, определит вид и размер наказания для подсудимого, признанного присяжными виновным.