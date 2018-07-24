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На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
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«Деградация»: в России оценили кайфующего на войне Пашинина 

Дни.ру 43 минуты назад
Актер Анатолий Пашинин заявил, что испытывает "чудовищное удовольствие" от боевых действий в Донбассе. Эксперты заключили, что высказывания артиста — признак деградации.
По словам Пашинина, война — это "всплеск гормонов". Он признался, что хочет "попасть в противника", но его берегут "двадцатилетние смертоносные солдаты".
>> Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Кроме того, актер остался в восторге от момента, когда на его глазах в автомобиль с людьми попала противотанковая управляемая ракета. Пашинин заверил, что "это лучшее, что ему приходилось видеть в жизни", передает YouTube-канал KishkiNa.
Слова артиста привлекли внимание не только пользователей Сети, но и экспертов. Так, политолог Богдан Безпалько предположил, что актер деградирует.
"Он деградирует как человек, как личность. Не знаю, был ли он толерантным какого-либо гуманистического мировоззрения или какой-либо религии, но это тоже явно у него скуднеет", — объяснил он.
Более того, эксперты отметил, что ни один человек в здравом уме не получает удовольствия от убийства других людей, пишет РЕН ТВ. Что касается военнослужащих, то для них это необходимость, связанная с защитой родины и своих семей.
Ранее Пашинин заявлял, что воюет ради того, чтобы "расчистить" будущее для молодежи. По словам актера, он не занимается построением государства. Над этим должны работать молодые парни, которым по 19 лет, уверен мужчина.
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