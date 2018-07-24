Лесные пожары в Греции не угрожают россиянам

Лесные пожары в Греции не угрожают российским туристам

Сильная жара и порывистый ветер стали причиной лесных пожаров в пригородах Афин, российским организованным туристам ничего не угрожает: их традиционные места отдыха находятся вдалеке от мест возгорания, сообщает АТОР.

Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. Из-за высоких температур, чтобы избежать теплового удара туристов, в минувший понедельник с середины дня был закрыт даже знаменитый Акрополь.

Аномальная жара стала одной из причин возникновения нескольких очагов пожаров вокруг Афин. По предварительным данным, на утро вторника погибло не менее 50 человек. О жертвах или пострадавших среди туристов не сообщается.

Власти Греции уже запросили помощь у других стран, чтобы быстрее справиться со стихией.

Огонь не представлял непосредственной угрозы для знаменитых древних памятников Греции или для самих Афин. Тем не менее, многие жители столицы поспешили уехать из города, что вызвало пробки на дорогах и затруднило доступ пожарным. Кроме того, были отмечены перебои в расписании железнодорожного транспорта. Из Рафины временно ограничено паромное сообщение.

В среду на юге Греции прогнозируется сильный дождь, что должно помочь локализации очагов возгорания.

По информации туроператоров, российским организованным туристам, отдыхающим в Афинах или в курортных поселках около столицы, ничего не угрожает.

Российские туристы в Афинах есть, но их немного. В основном россияне летом едут отдыхать на острова Греции или на материковые курорты на удалении от столицы.