Ещё
«Разорвал в клочья»: пес сорвал семейный отпуск за 200 тысяч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

«Разорвал в клочья»: пес сорвал семейный отпуск за 200 тысяч 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Daily Mail
Британцы Элла Аранделл и Рассел Мак не смогли отправиться в семейный отпуск на Майорку из-за щенка Бейли, сгрызшего паспорта их детей. Об этом сообщает Daily Mail.
Пара из Уинчестера купила для себя и троих детей путевки за 2 500 фунтов стерлингов (около 207 тысяч рублей).
Аранделл решила быть «суперорганизованной» и собрать все вещи заранее. Вечером (за два дня до отлета) она достала паспорта детей и оставила документы на краю стола.
На следующее утро Мак обнаружил, что кокер-спаниель Бейли разорвал паспорта «в клочья».
«Рассел поднялся наверх и сказал: «Мы не едем в отпуск». Я была опустошена», — рассказала женщина.
В следующие два дня пара отчаянно пыталась решить проблему. Они попробовали склеить паспорта, отправили их в аэропорт Борнмута на проверку, но службы безопасности им отказали.
По словам Аранделл, если бы речь шла о паспортах взрослых людей, по закону их заменили бы на следующий день после обращения. Для детей до 16 лет срок замены паспорта в Британии составляет семь рабочих дней.
В итоге супругам пришлось доплатить туроператору тысячу фунтов стерлингов (почти 83 тысячи рублей), чтобы перенести поездку на месяц.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов152
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков38
Плеер.ру погубила отчетность19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение