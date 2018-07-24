«Разорвал в клочья»: пес сорвал семейный отпуск за 200 тысяч

Британцы Элла Аранделл и Рассел Мак не смогли отправиться в семейный отпуск на Майорку из-за щенка Бейли, сгрызшего паспорта их детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара из Уинчестера купила для себя и троих детей путевки за 2 500 фунтов стерлингов (около 207 тысяч рублей).

Аранделл решила быть «суперорганизованной» и собрать все вещи заранее. Вечером (за два дня до отлета) она достала паспорта детей и оставила документы на краю стола.

На следующее утро Мак обнаружил, что кокер-спаниель Бейли разорвал паспорта «в клочья».

«Рассел поднялся наверх и сказал: «Мы не едем в отпуск». Я была опустошена», — рассказала женщина.

В следующие два дня пара отчаянно пыталась решить проблему. Они попробовали склеить паспорта, отправили их в аэропорт Борнмута на проверку, но службы безопасности им отказали.

По словам Аранделл, если бы речь шла о паспортах взрослых людей, по закону их заменили бы на следующий день после обращения. Для детей до 16 лет срок замены паспорта в Британии составляет семь рабочих дней.

В итоге супругам пришлось доплатить туроператору тысячу фунтов стерлингов (почти 83 тысячи рублей), чтобы перенести поездку на месяц.