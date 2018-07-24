«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе

Из-за сбоя системы транспортировки багажа в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить его самостоятельно.
«С 23.07.18 по 30.07.18 трансферным пассажирам предлагается получать багаж, перемещаться с ним между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 в поездах межтерминального перехода и сдавать его на рейс самостоятельно. Данная временная мера позволит пассажирам получать свой багаж в конечном пункте полета своевременно», — цитирует «Интерфакс» сообщение аэропорта.
Проблемы с транзитным багажом в «Шереметьево» начались на минувших выходных. В частности, пострадали пассажиры региональных рейсов «Аэрофлота» -Авиакомпания сообщила о перебоях в системе транспортировки багажа без уточнения причин.
«Причиной данной ситуации является высокая влажность, интенсивные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе. По системе вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, что создает благоприятные условия для образования конденсата. Как следствие влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек», — говорится в новом сообщении аэропорта.
Менеджмент аэропорта, проектировщики и поставщики оборудования «совместно работают над скорейшим устранением выявленного эффекта», сказали в «Шереметьево».