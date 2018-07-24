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Мединскому предложили создать балет и оперу
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Мединскому предложили создать балет и оперу по мотивам ЧМ-2018 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру культуры РФ Владимиру Мединскому создать оперные и балетные произведения по мотивам прошедшего чемпионата мира по футболу.
"Мундиаль нуждается в увековечивании не только в формате простоты получения российской визы. Сильными сторонами отечественной культуры всегда были опера и балет. Наши артисты пользуются высокой популярностью за границей — русская опера и русский балет — это неформальные визитные карточки нашей страны. Вероятно, удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце", — пишет Петров в письме к Мединскому, которое находится в распоряжении РИА Новости.
По мнению политика, написание музыкальных и танцевальных произведений по мотивам футбольных соревнований "с последующим включением их в репертуары отечественных театров для демонстрации как внутри страны, так и на гастролях за рубежом — отличный способ сохранить память о празднике спорта и заставить мир восхищаться отечественной культурой".
"Прошу Вас рассмотреть возможность размещения государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего его исполнения на сценах российских театров", — написал депутат.
Государственная дума во вторник, 24 июля, рассмотрит в первом чтении проект закона о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID). Документ был внесен в нижнюю палату парламента на прошлой неделе, он подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу и направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших РФ в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании паспорта болельщика. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что ГД постарается рассмотреть проект до 26 июля включительно.
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