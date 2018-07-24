Мединскому предложили создать балет и оперу по мотивам ЧМ-2018

"Мундиаль нуждается в увековечивании не только в формате простоты получения российской визы. Сильными сторонами отечественной культуры всегда были опера и балет. Наши артисты пользуются высокой популярностью за границей — русская опера и русский балет — это неформальные визитные карточки нашей страны. Вероятно, удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце", — пишет Петров в письме к Мединскому, которое находится в распоряжении РИА Новости.

По мнению политика, написание музыкальных и танцевальных произведений по мотивам футбольных соревнований "с последующим включением их в репертуары отечественных театров для демонстрации как внутри страны, так и на гастролях за рубежом — отличный способ сохранить память о празднике спорта и заставить мир восхищаться отечественной культурой".

"Прошу Вас рассмотреть возможность размещения государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего его исполнения на сценах российских театров", — написал депутат.