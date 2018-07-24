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России предрекли прирост населения
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Росстат ожидает увеличения численности населения РФ до 157 млн человек к 2036 году 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
Росстат рассчитывает на увеличение численности населения России к 2036 году с нынешних 146 млн до 157 млн человек по оптимистичному варианту прогноза. Соответствующий доклад опубликован во вторник на сайте ведомства.
В 2017 году оптимистичный вариант прогноза Росстата предполагал рост численности населения к 2036 году до 154 млн человек.
Согласно пессимистичному варианту нового прогноза ведомства, численность населения за 18 лет сократится до 136 млн человек, средний вариант прогноза предполагает сокращение до 145 млн человек.
Как полагают эксперты, улучшение демографических показателей в России может быть связано с реализацией двух национальных проектов — "Демография" и "Здравоохранение", которые направлены на сокращение смертности, увеличение рождаемости и продолжительности здоровой жизни граждан.
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