В РФ появится новая памятная дата

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II — и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", — говорится в пояснительной записке.
При этом разработчики отмечают, что в названии памятной даты "отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Там же указано, что Крым до принятия Манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия.
"Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом. Его итоги показали, что большинство жителей Крыма поддерживают воссоединение Крыма с Россией", — заключается в сопроводительных документах.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение Крыма к Российской империи — "одно из ключевых событий отечественной истории". "Войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный и процветающий край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 1783 и 2014 годов немало параллелей", — считает он.