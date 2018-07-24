В РФ появится новая памятная дата

Госдума установила новую памятную дату — День принятия Крыма в состав Российской Империи

Валентиной Матвиенко. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля, День принятия Крыма , Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II — и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", — говорится в пояснительной записке.

При этом разработчики отмечают, что в названии памятной даты "отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Там же указано, что Крым до принятия Манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия.

"Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом. Его итоги показали, что большинство жителей Крыма поддерживают воссоединение Крыма с Россией", — заключается в сопроводительных документах.