В России стало больше студентов-иностранцев

Число иностранных студентов в России за год выросло на 10%. Это следует из данных, предоставленных RT в Федерации мигрантов России со ссылкой на МВД. С учебными целями на территорию России в 2018 году (с января по июнь) прибыли 187 232 человека, а за аналогичный период 2017 года — 169 233.
Согласно этим данным, также изменились и предпочтения иностранных студентов в выборе региона России для обучения. В 2018 году на первом и втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (33 974 человека) и Москва (30 568 человек). Третья по популярности — Республика Татарстан, куда приехали 8 143 иностранных студента. За ними следует Новосибирская (6 753) и Томская (6 582) области.
В 2017 году чаще всего для обучения иностранцы также выбирали Санкт-Петербург и Ленинградскую область (30 971 человек) и Москву (27 883 человека). А вот третье место по популярности занимала Омская область (6 551 человек). В Новосибирскую и Томскую области тогда приехали учиться 6 302 и 6 293 студента соответственно.
Ранее в Федерации мигрантов рассказали об увеличении числа выданных иностранным гражданам виз.