В России стало больше студентов-иностранцев

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СМИ: В Росстате прогнозируют увеличение численности населения России к 2036 году

В Рособрнадзоре рассказали, с каких ЕГЭ чаще всего удаляют выпускников-нарушителей