Выпускники стали более порядочными на ЕГЭ

Удалять выпускников с ЕГЭ за последние три года стали на 32% реже

В 2015 году с ЕГЭ было удалено 1646 человек, в 2018 — 1117. Таким образом, за три года это число сократилось на 32%. Соответствующие данные RT предоставили в Рособрнадзоре

В ведомстве отметили, что экзамен просят покинуть, например, в случае наличия и использования средств связи, шпаргалок, справочной информации, за вынос контрольных измерительных материалов (КИМ), подмену личности.

В Рособрнадзоре также рассказали о том, что в 2018 году, как и три года назад, самыми распространёнными причинами удаления с ЕГЭ было наличие и использование средств связи, а также шпаргалок.

Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики , экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов полагает, что снижение случаев удаления выпускников с ЕГЭ связано с ужесточением правил проведения экзаменов, введением контроля за их ходом посредством установки камер в аудиториях и металлоискателей на входе.

«Рособрнадзор и региональные органы управления образованием целенаправленно проводят работу по предотвращению несанкционированных действий выпускников на экзаменах. Кроме того, народ стал понимать, что всё отслеживается, а списывание может быть пресечено в любой момент», — сказал он.

В 2018 году ЕГЭ сдавали более 670 тыс. человек, а в 2014 году — более 685 тыс. человек.