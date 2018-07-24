Ещё
Выпускники стали более порядочными на ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удалять выпускников с ЕГЭ за последние три года стали на 32% реже 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2015 году с ЕГЭ было удалено 1646 человек, в 2018 — 1117. Таким образом, за три года это число сократилось на 32%. Соответствующие данные RT предоставили в Рособрнадзоре.
В ведомстве отметили, что экзамен просят покинуть, например, в случае наличия и использования средств связи, шпаргалок, справочной информации, за вынос контрольных измерительных материалов (КИМ), подмену личности.
В Рособрнадзоре также рассказали о том, что в 2018 году, как и три года назад, самыми распространёнными причинами удаления с ЕГЭ было наличие и использование средств связи, а также шпаргалок.
Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов полагает, что снижение случаев удаления выпускников с ЕГЭ связано с ужесточением правил проведения экзаменов, введением контроля за их ходом посредством установки камер в аудиториях и металлоискателей на входе.
«Рособрнадзор и региональные органы управления образованием целенаправленно проводят работу по предотвращению несанкционированных действий выпускников на экзаменах. Кроме того, народ стал понимать, что всё отслеживается, а списывание может быть пресечено в любой момент», — сказал он.
В 2018 году ЕГЭ сдавали более 670 тыс. человек, а в 2014 году — более 685 тыс. человек.
RT на русском: последние новости
В Москве 11 июля ожидается до +24 °С В России увеличилось число иностранных студентов СМИ: В Росстате прогнозируют увеличение численности населения России к 2036 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов67
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Путина попросили спасти Йемен
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
«Мы не доверяем России и никогда не будем»
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение