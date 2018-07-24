Доказана польза плохого настроения

Плохое настроение положительно сказывается на работоспособности экстравертов. К такому выводу пришли психологи канадского университета Ватерлоо, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Personality and Individual Differences.

Ради проверки влияния настроения на способность выполнять работу ученые отобрали 95 добровольцев, категоризировали их по критерию интроверсия — экстраверсия и предложили выполнить ряд заданий, влияя при этом на их настроение.

В результате оказалось, что лучше всего с работой справлялись экстраверты в плохом настроении: оно помогало им лучше сосредотачиваться и расставлять приоритеты, тогда как хорошее настроение, наоборот, мешало.

В свою очередь, интровертам плохое настроение мешало работать.

Несмотря на подобные результаты исследования, один из его авторов, профессор Тара МакОлей, отметила, что их недостаточно для вывода, что плохое настроение и впрямь помогает работать.