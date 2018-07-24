Новое ограничение для алиментщиков сочли дискриминацией

Ограничение в правах алиментных должников назвали дискриминацией

Законопроект об ограничение доступа должников по алиментам к получению водительских прав назвали дискриминационным и низкоэффективным. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрошенные агентством эксперты считают, что закон сформирует пласт социальных изгоев, и проблему нужно решать иначе.

«Я считаю, что для борьбы со злостными неплательщиками алиментов есть много инструментов, которые не ущемляли бы права конкретных социальных сообществ, социальных групп. Мне кажется, это высказывание на уровне популизма, которое не решает проблему в целом», — заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Он добавил, что ограничение на регистрационные действия легко будет обойти, например, через родственников.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов также раскритиковал инициативу, выступив против принципа, когда цель оправдывает средства. «Я считаю, что это ситуация, когда благими намерениями выложена дорога в известном направлении.

В итоге у нас получится класс социальных изгоев, которых лишили части государственных услуг, свободы распоряжения имуществом, которое является базовым правом, и дальше фантазия достроит все за нас», — рассказал он.