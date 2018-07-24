Ещё
Новое ограничение для алиментщиков сочли дискриминацией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ограничение в правах алиментных должников назвали дискриминацией 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Законопроект об ограничение доступа должников по алиментам к получению водительских прав назвали дискриминационным и низкоэффективным. Об этом сообщает РИА Новости.
Опрошенные агентством эксперты считают, что закон сформирует пласт социальных изгоев, и проблему нужно решать иначе.
«Я считаю, что для борьбы со злостными неплательщиками алиментов есть много инструментов, которые не ущемляли бы права конкретных социальных сообществ, социальных групп. Мне кажется, это высказывание на уровне популизма, которое не решает проблему в целом», — заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Он добавил, что ограничение на регистрационные действия легко будет обойти, например, через родственников.
Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов также раскритиковал инициативу, выступив против принципа, когда цель оправдывает средства. «Я считаю, что это ситуация, когда благими намерениями выложена дорога в известном направлении.
В итоге у нас получится класс социальных изгоев, которых лишили части государственных услуг, свободы распоряжения имуществом, которое является базовым правом, и дальше фантазия достроит все за нас», — рассказал он.
В понедельник, 23 июля, сообщалось, что России разрабатывается закон, который запретит должникам по алиментам сдавать экзамен на водительские права. В Федеральной службе судебных приставов отмечали, что у должников выплата долгового обязательства должна быть приоритетнее, чем получение прав и покупка автомобиля. Глава ФССП Дмитрий Аристов отмечал, что должники могут лишиться и других прав, в частности об отказе в предоставлении госуслуг или регистрации транспортного средства.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Путина попросили вмешаться еще в одну войну486
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»7
Дело о госизмене начинает разрастаться138
Россияне взбунтовались из-за нового налога503
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение