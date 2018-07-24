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Россиянам позволят решать, что делать с иностранцами
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Россиянам позволят по собственному усмотрению снимать иностранцев с учёта 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Россияне смогут самостоятельно снимать с учёта по месту пребывания иностранцев, если те утратят на то основание. По мнению депутатов, поправки в миграционное законодательство позволят устранить дискриминацию принимающей стороны.
По действующим нормам снятию с учёта по месту пребывания мигрант подлежит в случае, если становится на учёт по другому адресу, выезжает из страны, погибает либо выявляется фиктивность данной процедуры (когда иностранец встал на учёт по одному адресу, а живёт в другом месте).
Таким образом, принимающая сторона не может снять с учёта иностранного гражданина, даже если потеряла с ним контакт. При этом россияне могут быть привлечены к административной ответственности за то, что иностранец, которого они поставили на миграционный учёт, проживает по иному адресу.
«Таким образом, формируются псевдоправоотношения, которые не обеспечивают государство достоверной информацией о нахождении мигранта, не обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан Российской Федерации в качестве принимающей стороны и создают условия для формального и беспрепятственного пребывания на территории Российской Федерации лиц, не имеющих достоверного местонахождения», — резюмируют авторы инициативы.
В связи с этим законодатели предложили дополнить основания для снятия мигранта с учёта новым пунктом — утрата иностранным гражданином основания для учёта по месту пребывания.
Принимающая сторона в этом случае должна обратиться в миграционное подразделение МВД, где ставило мигранта на учёт, с соответствующим заявлением. Инициатива прошла три чтения в Госдуме. Совет Федерации готовится рассмотреть законопроект на пленарном заседании во вторник, 24 июля.
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