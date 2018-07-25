Украинцев дезинформируют о состоянии Сенцова, заявила Москалькова

Татьяна Москалькова. Украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Олега Сенцова , он сам говорит, что сейчас чувствует себя лучше, сообщила уполномоченный по правам человека в России

"Украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Олега Сенцова. И уж совсем возмутительной была недавняя информация, распространенная в некоторых украинских СМИ, о его смерти. Я лично посещала Олега Сенцова, мы разговаривали с ним почти час. Он ходит, читает газеты, смотрит телевизор, пишет сценарий", — сказала она в интервью РБК.

В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.

"Он находится в медицинском отделении под постоянным наблюдением врачей, два раза в день получает питательные смеси. Я просмотрела его медицинскую карту от корки до корки. В начале июня у Сенцова был криз, его доставили в городскую больницу, где врачи объяснили ему необходимость принимать питание хотя бы в виде питательных смесей, которые назначают больным после операций. Он согласился. Говорит, что сейчас чувствует себя лучше", — сказала Москалькова.

Она отметила, что врачи следят за состоянием Сенцова.