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Москалькова призвала к тотальной проверке колоний
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Москалькова призывает провести тотальную проверку колоний по жалобам на пытки 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывает провести тотальную проверку исправительных колоний по жалобам на пытки.
"Необходимо провести тотальную проверку исправительных учреждений. Необходимо поднять жалобы на жестокое обращение, на пытки, обращения региональных уполномоченных, хотя бы за два последних года и проверить. Вот ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин писал в прокуратуру, что осужденный Евгений Макаров, видео избиения которого опубликовали в СМИ, уже после перевода из ИК-1 в ИК-8, там тоже подвергся жестокому обращению", — сказала Москалькова ТАСС во вторник.
По ее словам, ярославский омбудсмен в декабре 2017 года сообщал в прокуратуру, что Макарова ставили в воду и пускали ток, что ему завязывали голову мокрым полотенцем.
"В возбуждении дела было отказано, и на 90% процентов обращений региональных уполномоченных по таким заявлениям приходят отказы, вот необходимо поднять их и проверить", — считает Москалькова.
Она напомнила, что и сама неоднократно выезжала в колонии и указывала на нарушения прав заключенных. "Но необходимые меры в полном объеме принимались не всегда и не сразу", — отметила омбудсмен.
Материал об избиении заключенного в ярославской колонии появился на сайте "Новой газеты". Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.
Ранее сообщалось, что 17 сотрудников колонии после публикации видео были отстранены от исполнения обязанностей. В настоящий момент в колонии проходит служебная проверка регионального УФСИН, работают сотрудники ФСИН из Москвы, сотрудники прокуратуры в колонии проводят массовый опрос заключенных. Региональное следственное управление по сообщениям СМИ об инциденте возбудило 20 июля уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине "множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям" на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления.
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