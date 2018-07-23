Из россиян сделают «вечных пешеходов»

Минюст России разрабатывает законопроект, согласно которому должники не смогут сдать экзамен на получение водительских прав. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
По его словам, проект уже получил одобрение главы МВД Владимира Колокольцева, который предложил распространить закон в том числе и на должников по алиментам.
Согласно действующему законодательству ФССП имеет право лишать должников уже имеющихся водительских прав. В 2017 году эта мера была применена к 276 тысячам должников по алиментам, которые сразу после лишения прав выплатили более 1,3 млрд рублей.
Глава ФССП также предложил работодателям при приеме на работу проверять наличие долгов и сообщать в ведомство о должниках. По его словам, это значительно упростило бы поиск должников по алиментам, которые целенаправленно скрываются от своих обязательств. За 2018 год служба разыскивала более 70 тысяч алиментщиков.