Из россиян сделают «вечных пешеходов»

Должников будут лишать права водить машину

По его словам, проект уже получил одобрение главы МВД Владимира Колокольцева , который предложил распространить закон в том числе и на должников по алиментам.

Согласно действующему законодательству ФССП имеет право лишать должников уже имеющихся водительских прав. В 2017 году эта мера была применена к 276 тысячам должников по алиментам, которые сразу после лишения прав выплатили более 1,3 млрд рублей.

Глава ФССП также предложил работодателям при приеме на работу проверять наличие долгов и сообщать в ведомство о должниках. По его словам, это значительно упростило бы поиск должников по алиментам, которые целенаправленно скрываются от своих обязательств. За 2018 год служба разыскивала более 70 тысяч алиментщиков.