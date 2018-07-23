Итальянец лишился прав за пьяную езду на коне

Итальянца, разъезжавшего пьяным на коне, лишили водительских прав

Итальянская полиция задержала на одной из улиц северного города Ивреа пьяного мужчину, разъезжавшего на коне по проезжей части, его оштрафовали и отобрали автомобильные права, сообщают местные издания.

В минувшую пятницу автомобилисты сообщили в полицию о наезднике, зигзагом передвигающемся по проезжей части. В момент прибытия патруля абсолютно пьяный мужчина не справился с поводьями и стременами и упал на землю. По всей видимости, он неправильно закрепил седло и, перейдя на рысь, не смог справиться с конем.

"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался возле своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — пишет газета Sentinella del Canavese.

Прибывшие на место полицейские подвергли мужчину проверке на алкоголь, оштрафовали его за вождение в нетрезвом виде и лишили прав на управление автомобилем. Его терпеливого коня отвели в конюшню полицейского управления.