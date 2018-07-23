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Итальянец лишился прав за пьяную езду на коне
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Итальянца, разъезжавшего пьяным на коне, лишили водительских прав 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Filippo Monteforte
Итальянская полиция задержала на одной из улиц северного города Ивреа пьяного мужчину, разъезжавшего на коне по проезжей части, его оштрафовали и отобрали автомобильные права, сообщают местные издания.
В минувшую пятницу автомобилисты сообщили в полицию о наезднике, зигзагом передвигающемся по проезжей части. В момент прибытия патруля абсолютно пьяный мужчина не справился с поводьями и стременами и упал на землю. По всей видимости, он неправильно закрепил седло и, перейдя на рысь, не смог справиться с конем.
"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался возле своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — пишет газета Sentinella del Canavese.
Прибывшие на место полицейские подвергли мужчину проверке на алкоголь, оштрафовали его за вождение в нетрезвом виде и лишили прав на управление автомобилем. Его терпеливого коня отвели в конюшню полицейского управления.
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