Мединский не назвал сумму для нацпроекта «Культура»

Мединский отказался назвать сумму, которая нужна для нацпроекта «Культура»

Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался озвучивать объем средств, которые потребуются на национальный проект "Культура".

"Мы надеемся, что он (проект) будет еще немного больше, поэтому я не хотел бы сейчас озвучивать цифры, потому что там будет несколько составляющих — федеральное финансирование, региональное финансирование и, возможно, привлечение определенных спонсорских средств", — сказал министр в беседе с журналистами.

"Но главным образом мы сейчас ведем речь об основных направлениях федерального финансирования проекта "Культура", — добавил он.