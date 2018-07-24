У нотариусов появятся новые обязанности

Теперь нотариусы после удостоверения сделки с недвижимостью должны направить заявление о государственной регистрации прав в Росреестр в электронном виде до конца рабочего дня. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 26 июля.

Отправить заявление нотариусы должны будут и после выдачи свидетельства о праве на наследство и о праве пережившего супруга. Если в электронном виде отправить его не удалось, то сделать это можно будет и в бумажном виде, но не позднее 2 рабочих дней с момента удостоверения сделки. В любом случае благодаря закону, все операции будет проходить быстрее.

«Это большое удобство для граждан, ведь нотариус оказывает услугу в режиме «одного окна», — объяснил ранее глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Он подчеркнул, что гражданам теперь не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость либо пользоваться услугами различных серых посредников, которые предлагают ускорить регистрацию.

«В случае если документы были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право собственности. Таким образом повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан», — отметил Крашенинников.

Он подчеркнул, что услуга по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость становится бесплатной. Согласно законопроекту, она перестаёт быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки.