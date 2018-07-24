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У нотариусов появятся новые обязанности
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У нотариусов появятся новые обязанности 

Парламентская газета 24 июля 2018
Фото: FLICKR.COM/UPYERNOZ
Теперь нотариусы после удостоверения сделки с недвижимостью должны направить заявление о государственной регистрации прав в Росреестр в электронном виде до конца рабочего дня. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении 26 июля.
Отправить заявление нотариусы должны будут и после выдачи свидетельства о праве на наследство и о праве пережившего супруга. Если в электронном виде отправить его не удалось, то сделать это можно будет и в бумажном виде, но не позднее 2 рабочих дней с момента удостоверения сделки. В любом случае благодаря закону, все операции будет проходить быстрее.
«Это большое удобство для граждан, ведь нотариус оказывает услугу в режиме «одного окна», — объяснил ранее глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Он подчеркнул, что гражданам теперь не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость либо пользоваться услугами различных серых посредников, которые предлагают ускорить регистрацию.
«В случае если документы были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право собственности. Таким образом повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан», — отметил Крашенинников.
Он подчеркнул, что услуга по подаче документов на регистрацию прав на недвижимость становится бесплатной. Согласно законопроекту, она перестаёт быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки.
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