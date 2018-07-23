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Тест: Что вы знаете о десанте?
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Тест: Что вы знаете о десанте? 

Рамблер 23 июля 2018
Фото: liter.kz
Второго августа российские десантники отмечают свой праздник — День ВДВ. Что вы знаете об этом роде войск? Сможете отличить десантника от других военных, если встретите его на улице? Пройдите тест.
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