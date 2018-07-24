В Карелии объявился Хатико

Собака, похожая на немецкую овчарку, четвертую неделю кого-то ждет на обочине трассы в Карелии . Она подбегает к останавливающимся машинам и отбегает обратно, если люди ей не знакомы. Об этом сообщает страница фонда помощи животным «Путеводная звезда» во «ВКонтакте».

«За подобную верность пса уже прозвали Хатико. В социальных сетях высказывается мнение о том, что собаку просто бросили», — отмечается в посте организации.

Зоозащитники подкармливают животное — оставляют ему на обочине миски с водой и едой. Активисты намерены вывезти овчарку в город и найти ей новых хозяев.