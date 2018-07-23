Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет 

Стажерка Белого дома Моника Левински в одночасье стала чуть ли не самой известной женщиной планеты, когда в 1998-м году стало известно о ее романе с президентом США Биллом Клинтоном. Отношения между 22-летней девушкой и 49-летним президентом сотрясли Соединенные Штаты и чуть не привели к импичменту Клинтона. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински», — говорил в начале истории Клинтон, но позже согласился, что некоторые «недопустимые физические отношения» у них все же были. После окончания «Моникагейта» Левински успела издать автобиографию, выпустить коллекцию сумок, а с 2014-го года борется против домогательств и выступает с лекциями перед женской аудиторией. 23 июля героине главного секс-скандала 90-х исполняется 45 лет.