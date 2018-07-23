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Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет
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Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Стажерка Белого дома Моника Левински стала чуть ли не самой известной женщиной планеты, когда в 1998-м году стало известно о ее романе с президентом США Биллом Клинтоном.
1/10  Стажерка Белого дома Моника Левински в одночасье стала чуть ли не самой известной женщиной планеты, когда в 1998-м году стало известно о ее романе с президентом США Биллом Клинтоном. Отношения между 22-летней девушкой и 49-летним президентом сотрясли Соединенные Штаты и чуть не привели к импичменту Клинтона
Фото:
2/10  «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински», — говорил в начале истории Клинтон, но позже согласился, что некоторые «недопустимые физические отношения» у них все же были. На фото: 1995 год
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3/10  Сегодня, 23 июля, героине главного секс-скандала 90-х исполняется 45 лет
Фото:
4/10  После окончания «Моникагейта» Левински успела издать автобиографию, выпустить коллекцию сумок, а с 2014-го года борется против домогательств и выступает с лекциями перед женской аудиторией
Фото:
5/10  Моника Левински во время интервью у Ларри Кинга на CNN, 2000 год
Фото:
6/10  Моника Левински около своего дома в Лос-Анджелесе, 1998 год
Фото:
7/10  Моника Левински с сумками из собственной весенней коллекции нью-йоркском магазине, 2000 год
Фото:
8/10  Моника Левински со своим адвокатом после посещения офиса ФБР в Лос-Анджелесе, 1998 год
Фото:
9/10  Нью-йоркские газеты после показаний президента США Билла Клинтона о романе с Моникой Левински, 18 августа 2018 года
Фото:
10/10  Моника Левински во время Oscars Vanity Fair Party в Беверли-Хиллз, февраль 2017 года
Фото:
Стажерка Белого дома Моника Левински в одночасье стала чуть ли не самой известной женщиной планеты, когда в 1998-м году стало известно о ее романе с президентом США Биллом Клинтоном. Отношения между 22-летней девушкой и 49-летним президентом сотрясли Соединенные Штаты и чуть не привели к импичменту Клинтона. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински», — говорил в начале истории Клинтон, но позже согласился, что некоторые «недопустимые физические отношения» у них все же были. После окончания «Моникагейта» Левински успела издать автобиографию, выпустить коллекцию сумок, а с 2014-го года борется против домогательств и выступает с лекциями перед женской аудиторией. 23 июля героине главного секс-скандала 90-х исполняется 45 лет.
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