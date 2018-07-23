Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет 

1/10 Стажерка Белого дома Моника Левински в одночасье стала чуть ли не самой известной женщиной планеты, когда в 1998-м году стало известно о ее романе с президентом США Биллом Клинтоном. Отношения между 22-летней девушкой и 49-летним президентом сотрясли Соединенные Штаты и чуть не привели к импичменту Клинтона Фото: Reuters

2/10 «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински», — говорил в начале истории Клинтон, но позже согласился, что некоторые «недопустимые физические отношения» у них все же были. На фото: 1995 год Фото: Reuters

3/10 Сегодня, 23 июля, героине главного секс-скандала 90-х исполняется 45 лет Reuters Фото:

4/10 После окончания «Моникагейта» Левински успела издать автобиографию, выпустить коллекцию сумок, а с 2014-го года борется против домогательств и выступает с лекциями перед женской аудиторией Фото: Reuters

5/10 Моника Левински во время интервью у Ларри Кинга на CNN, 2000 год Фото: Reuters

6/10 Моника Левински около своего дома в Лос-Анджелесе, 1998 год Фото: Nick Ut/AP

7/10 Моника Левински с сумками из собственной весенней коллекции нью-йоркском магазине, 2000 год Фото: Richard Drew/AP

8/10 Моника Левински со своим адвокатом после посещения офиса ФБР в Лос-Анджелесе, 1998 год Фото: Reuters

9/10 Нью-йоркские газеты после показаний президента США Билла Клинтона о романе с Моникой Левински, 18 августа 2018 года Фото: Marty Lederhandler/AP