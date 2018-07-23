Поклонская ответила на обвинения в сектантстве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения в том, что она якобы состоит в некой "секте царебожников", передает ФАН.

Она заявила, что является православным человеком и следует всем положенным церковным правилам. Она связала эти обвинения со своей работой по жалобам граждан на фильм "Матильда".

"Мои оппоненты и распространили версию о какой-то секте, "духовном отце" и царебожии. Что же, признаю, что это, пожалуй, была самая удачная их находка для того, чтобы отвлечь внимание людей от самого фильма и собственной нечистоплотности", — заявила Поклонская.

Поклонская добавила, что у нее нет и никогда не было никакого "духовного отца", она посещала и посещает многие храмы и монастыри.