Ещё
Поклонская ответила на обвинения в сектантстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская ответила на обвинения в сектантстве 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения в том, что она якобы состоит в некой "секте царебожников", передает ФАН.
Она заявила, что является православным человеком и следует всем положенным церковным правилам. Она связала эти обвинения со своей работой по жалобам граждан на фильм "Матильда".
"Мои оппоненты и распространили версию о какой-то секте, "духовном отце" и царебожии. Что же, признаю, что это, пожалуй, была самая удачная их находка для того, чтобы отвлечь внимание людей от самого фильма и собственной нечистоплотности", — заявила Поклонская.
Поклонская добавила, что у нее нет и никогда не было никакого "духовного отца", она посещала и посещает многие храмы и монастыри.
Газета.Ru: последние новости
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет Глава Крыма назвал план развития Симферополя "никаким" До 20 мм осадков может выпасть в столичном регионе
Комментарии3  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога220
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину59
Дачники будут жить по новым правилам127
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет18
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор324
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение