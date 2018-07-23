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Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
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Все клиенты «Натали Турс» вернулись на родину 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Все клиенты «Натали Турс», находившиеся за границей по пакетным турам, вернулись в Россию, сообщил советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
«Все пакетные туристы «Натали Турс», которые находились на отдыхе за границей, вернулись домой. За рубежом еще остаются россияне, которые приобретали у «Натали Турс» только билеты на регулярные авиарейсы», — передает РИА «Новости» слова Горина.
По его словам на 30 июня за границейу «Натали Турс» отдыхали 3 592 туриста, на 17 июля их оставалось 169 человек, сейчас они вернулись полностью.
«Вопрос компенсации затраченных средств тем туристам, которые оплатили туры, но не улетели отдыхать, пока остается нерешенным», — сказал он.
Напомним, с 30 июня «дочка» оператора «Натали тур» «Панорама тур» прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион из-за низких финансовых показателей выполнения чартерных программ.
Позже гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил, что туроператор до сентября не может отправлять туристов за рубеж. Клиенты компании пожаловались на угрозы выселения из отелей.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему снова разоряются российские туркомпании.
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