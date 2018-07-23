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Путин предложил давать учителям премии
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Путин предложил давать премии учителей за выдающиеся достижения 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Российские учителя смогут получать премии за выдающиеся результаты в образовании с 2018 года, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю: выплачивать ежегодно, начиная с 2018 года, одну тысячу премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в области образования (в педагогической деятельности) в размере 200 тысяч рублей каждая", — говорится в проекте указа.
В нем отмечается, что премия выплачивается учителям за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
"Выплата премии осуществляется по результатам конкурса. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования", — следует из документа.
Выплата премии осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, устанавливаемом правительством РФ.
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