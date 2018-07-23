Путин предложил давать учителям премии

Путин предложил давать премии учителей за выдающиеся достижения

Российские учителя смогут получать премии за выдающиеся результаты в образовании с 2018 года, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина , который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю: выплачивать ежегодно, начиная с 2018 года, одну тысячу премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в области образования (в педагогической деятельности) в размере 200 тысяч рублей каждая", — говорится в проекте указа.

В нем отмечается, что премия выплачивается учителям за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.

"Выплата премии осуществляется по результатам конкурса. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования", — следует из документа.