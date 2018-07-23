Аксенов поддержал обмен моряков с «Норда»

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение омбудсмена Украины об обмене членов экипажа российского судна "Норд" на задержанных в Крыму украинских рыбаков. Об этом он заявил в понедельник журналистам.
"Я бы поддержал [такое предложение]. Мое мнение: я — за", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна "Норд" на украинских моряков судна "ЯМК-0041", задержанных в Крыму. По данным пресс-службы уполномоченного Денисовой, с просьбой провести обмен к украинскому омбудсмену обратились семьи моряков.
" [Задержанные в Крыму] украинские моряки Украине не нужны, за них никто не борется. А наши нам нужны", — сказал Аксенов.
Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из десяти граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства". Двум морякам удалось вернуться домой. Остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму.
Позже, 4 мая, пресс-служба управления ФСБ по Крыму сообщила о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма украинского судна "ЯМК-0041" за незаконный промысел рыбы. На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины. Против капитана судна возбуждено уголовное дело, судно арестовано. 2 июля пограничники отпустили четырех моряков, однако они не могут покинуть полуостров, так как проходят в качестве свидетелей по делу их капитана о браконьерстве.