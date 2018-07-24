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Набравший 400 баллов на ЕГЭ сдал допэкзамен в МГУ
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Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев успешно сдал допэкзамен в МГУ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион ЕГЭ 2018 года, выпускник московской школы Руслан Салимгареев, набравший по 100 баллов на каждом из четырех школьных выпускных госэкзаменов, получил 100 баллов на экзамене в МГУ им. Ломоносова.
Результаты экзамена по математике опубликованы во вторник на сайте Факультета биоинженерии и биоинформатики, куда Салимгареев подавал документы. В 2018 году проходной балл на факультете составил 448, а Руслан в сумме получил максимально возможные 500 баллов.
"Чувство еще одного пройденного этапа", — прокомментировал абитуриент свои ощущения по просьбе корреспондента ТАСС.
Салимгареев прицельно подавал документы именно на этот факультет, который был создан в МГУ в 2002 году. Он готовит высококвалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств).
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