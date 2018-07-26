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Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
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Госдума приняла закон о праве россиян выбирать дату регистрации брака 

РИА Новости 1 час назад
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о праве граждан самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее года со дня подачи соответствующего заявления.
"Предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон №14Э-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак", — говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту.
Как отмечают авторы инициативы, в настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, из-за чего невозможно гибко регулировать загруженность органов ЗАГС, а молодожены не могут выбрать удобные дату и время регистрации.
Кроме того, по мнению авторов проекта, данными нормами создается коррупционная составляющая из-за того, что многие хотят вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не могут подать заявление в соответствующий срок.
"Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", — говорится в документе.
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