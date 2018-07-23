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Названы главные смертельные болезни XXI века
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Названы главные смертельные болезни XXI века 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские ученые рассказали РИА Новости, что «самыми летальными» болезнями XXI века стали сердечно-сосудистые заболевания, рак и ВИЧ-инфекция.
По словам главного специалиста Минздрава Подмосковья по медицинской профилактике Екатерины Ивановой, в России на первом месте по смертности находятся инфаркты и инсульты.
При этом Иванова добавила, что во многих странах медицинские технологии и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний «вышли на очень высокий уровень», благодаря чему растет продолжительность жизни населения.
Председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин добавил, что рак попал в список главных «летальных» болезней, так как его стало легче диагностировать.
Тюляндин также рассказал, что сейчас в мире наблюдается старение населения, а рак — «это болезнь пожилых». По словам профессора, число случаев рака также растет из-за «эпидемии ожирения» и характера питания современных людей (много белковой пищи, мало растительной).
Тюландин добавил, что до победы над раком пока далеко: медики научились бороться с опухолями, но не с мутациями генома. В результате после лечения у человека появляются новые опухоли.
Профессор Института вирусологии имени Ивановского Эдуард Карамов заявил, что у человечества есть шанс победить одну из самых опасных болезней — ВИЧ. По его мнению, к концу столетия будет разработана эффективная вакцина, которая сможет защитить от ВИЧ как минимум 70-80 процентов людей.
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