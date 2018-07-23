Названы главные смертельные болезни XXI века

Российские ученые рассказали РИА Новости , что «самыми летальными» болезнями XXI века стали сердечно-сосудистые заболевания, рак и ВИЧ-инфекция.

По словам главного специалиста Минздрава Подмосковья по медицинской профилактике Екатерины Ивановой, в России на первом месте по смертности находятся инфаркты и инсульты.

При этом Иванова добавила, что во многих странах медицинские технологии и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний «вышли на очень высокий уровень», благодаря чему растет продолжительность жизни населения.

Председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин добавил, что рак попал в список главных «летальных» болезней, так как его стало легче диагностировать.

Тюляндин также рассказал, что сейчас в мире наблюдается старение населения, а рак — «это болезнь пожилых». По словам профессора, число случаев рака также растет из-за «эпидемии ожирения» и характера питания современных людей (много белковой пищи, мало растительной).

Тюландин добавил, что до победы над раком пока далеко: медики научились бороться с опухолями, но не с мутациями генома. В результате после лечения у человека появляются новые опухоли.