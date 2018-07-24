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Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
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Названы клички ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший заключенный ярославской колонии №1 Руслан Вахапов рассказал о сотрудниках учреждения, которые фигурируют на видео с избиением Евгения Макарова, и назвал прозвища, которые дали им осужденные. Об этом пишет издание «7x7».
По его словам, оперативник по прозвищу СС любит бить заключенных в ухо или сразу в оба, что вызывает глухоту и дезориентацию. По информации заключенных, он избил одного осужденного до смерти в 2017 году. Еще один сотрудник, который известен жестокостью к заключенным, имеет кличку Седло.
Оперативник по прозвищу Прыщ работает в системе ФСИН 10 лет. Осужденные неоднократно замечали его в состоянии наркотического опьянения. Сотрудник, которого заключенные прозвали Негром, причастен к торговле наркотиками в колонии.
Также в избиении Макарова участвовал начальник одного из отрядов, которому дали кличку Алексей.
«В его отряде заключенные изнасиловали втроем одного парня. Получили за это по 15 суток штрафного изолятора и все», — рассказывает Вахапов.
На видео с избиением Макарова один из оперативников кричит своей жертве: «Ты меня назвал рыжей псиной?». По словам Вахапова, его прозвище — Рыжий пес. Заключенные считают его провокатором и отмечают любовь к избиениям этапированных. Сейчас он учится на юриста.
Про сотрудника по прозвищу Милка Вахапов говорит: «Нормальный, просто попал под замес».
Вахапов упоминает и двух братьев, работающих в колонии, по прозвищу Осетины. Одного из них также называют Софийским. Он любит переодеваться в форму спецназа и бить заключенных, добавляет бывший заключенный.
Другой сотрудник колонии по прозвищу Грязный часто бывает пьян, но нормально относится к заключенным. А вот его коллега, которого осужденные нарекли Брежневым, жесток к контингенту, «не гнушается ничем», из-за чего даже имел проблемы с одной из национальных диаспор Ярославля.
Сотрудник по прозвищу Понос любит смотреть, как обыскивают заключенных.
20 июля было опубликовано видео, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз.
В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.
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