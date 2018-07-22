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Япония сообщила о рекордном росте турпотока из России
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Япония сообщила о рекордном росте турпотока из России 

Говорит Москва 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В июне в страну въехали 7 тысяч туристов — это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Японская национальная туристическая организация.
Там добавили, что общее число российских туристов, въехавших в Японию за первые полгода, также побило рекорды.
Рост интереса объясняется заметным укреплением двусторонних отношений и включением России в глобальную кампанию по привлечению туристов под названием «Найдите свою Японию».
2018 год объявлен Годом Японии в России и России в Японии.
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