Япония сообщила о рекордном росте турпотока из России

В июне в страну въехали 7 тысяч туристов — это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Японская национальная туристическая организация.

Там добавили, что общее число российских туристов, въехавших в Японию за первые полгода, также побило рекорды.

Рост интереса объясняется заметным укреплением двусторонних отношений и включением России в глобальную кампанию по привлечению туристов под названием «Найдите свою Японию».

2018 год объявлен Годом Японии в России и России в Японии.