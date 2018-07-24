Росстат прогнозирует рост численности населения

Росстат повысил прогноз численности населения

Данные обновлены с учетом прошлогодней госпрограммы «Развитие здравоохранения», предусматривающей увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.

Задачу добиться устойчивого естественного прироста в майских указах поставил президент РФ Владимир Путин . Однако, Росстат ожидает, что выполнить ее исключительно за счет рождаемости не удастся из-за того, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов.

В то же время в службе не исключают, что увеличить численность населения получится за счет прироста мигрантов, а также предоставляя гражданство в упрощенном порядке этническим русским. Ожидается, что каждый год в страну будут прибывать до полумиллиона человек.