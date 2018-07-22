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В России насчитали сотни тысяч рабов
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В России насчитали сотни тысяч рабов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Фонд Walk Free Foundation представил новый выпуск глобального индекса рабства. Данные опубликованы на сайте организации.
По оценкам организации, в мире около 40 миллионов человек находятся в современных формах рабства. Из них 24,9 миллиона подвержены насильственному труду, еще 15,4 миллиона были принуждены к супружеству. Около 71 процента всех жертв составляют женщины и девочки.
Рабство наиболее распространено в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе. На первом месте по количеству рабов среди стран оказалась Северная Корея.
В России фонд насчитал 794 тысячи человек, живущих в рабстве, поместив страну на 64-е место в списке. Россия также вошла в топ-10 по абсолютному числу рабов наряду с такими государствами, как Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Иран, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Филиппины. Эти десять стран, по оценкам организации, отвечают за 60 процентов всех рабов в мире.
В июне Россия попала в число стран, которые не преуспевают в борьбе с эксплуатацией людей.
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