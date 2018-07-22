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В «Юнармии» наградили победителей игры «Победа»
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В «Юнармии» наградили победителей военно-патриотической игры «Победа» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: tvzvezda.ru
Соревнования юнармейцев прошли накануне в подмосковном парке «Патриот».
Преодолеть минное поле, оказать первую помощь, пробежать по условно зараженной местности в ОЗК, проползти под броневиком, метнуть гранату и саперную лопатку… Через все это прошли ребята Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая прошла накануне в подмосковном парке «Патриот»
В результате лучшей командой «Юнармии» стала сборная Волгоградской области. Медали и кубок победителям вручает статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.
«Нам есть чем гордиться важно, чтобы вы были достойными продолжателями славных, дел во имя процветания великой России. Убежден, что Юнармия откроет широкие перспективы для вашего потенциала и послужит стартовой площадкой для больших свершений на благо страны», — сказал замминистра.
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа-2018» объединила 136 тысяч юнармейцев из 80 регионов России, став самой массовой за всю историю проведения. В будущем году есть все шансы придать игре статус международной.
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