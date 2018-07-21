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Памятный знак коломенским курсантам открыли в Подмосковье
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В Подмосковье состоялось торжественное открытие памятного знака коломенским курсантам 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятии приняли участие ветераны и выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища, семьи выпускников военного вуза, а также представители общественных организаций и администрации Коломны.
21 июля в Мемориальном парке подмосковной Коломны состоялось торжественное открытие памятного знака коломенским курсантам.
В мероприятии приняли участие ветераны и выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища, семьи выпускников военного вуза, а также представители общественных организаций и администрации Коломны.
Организаторами мероприятия являются Общественный совет при Минобороны России, Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир», фонд «Офицерское братство», администрация городского Коломенского округа, ветераны ракетных войск и артиллерии.
Коломенское высшее артиллерийское командное училище является одним из старейших в стране. 53 выпускника удостоены высокого звания Героя Труда, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда и Героя России. Правопреемником прославленного вуза является Учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
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