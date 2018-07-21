Памятный знак коломенским курсантам открыли в Подмосковье

В Подмосковье состоялось торжественное открытие памятного знака коломенским курсантам

В мероприятии приняли участие ветераны и выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища, семьи выпускников военного вуза, а также представители общественных организаций и администрации Коломны

21 июля в Мемориальном парке подмосковной Коломны состоялось торжественное открытие памятного знака коломенским курсантам.

В мероприятии приняли участие ветераны и выпускники Коломенского высшего артиллерийского командного училища, семьи выпускников военного вуза, а также представители общественных организаций и администрации Коломны.

Организаторами мероприятия являются Общественный совет при Минобороны России , Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир», фонд «Офицерское братство», администрация городского Коломенского округа, ветераны ракетных войск и артиллерии.

Коломенское высшее артиллерийское командное училище является одним из старейших в стране. 53 выпускника удостоены высокого звания Героя Труда, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда и Героя России. Правопреемником прославленного вуза является Учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.