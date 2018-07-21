Московские суды скроют подозреваемых в госизмене

Московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 21 июля, со ссылкой на источник.

«На сайтах столичных судов теперь будут отсутствовать фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируется статья "госизмена" или "шпионаж"», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».

На настоящий момент на странице Лефортовского суда города Москвы в информации о делах по указанным статьям фамилии фигурантов отсутствуют, отмечает ТАСС