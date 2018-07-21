В пенсионной реформе разглядели неизбежность

Рошаль увидел неизбежность в пенсионной реформе

Глава Национальной медицинской палаты, президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что увеличение пенсионного возраста для россиян неизбежно, вместе с тем отметив, что нужно дополнительно обсуждать особенности этой меры, сообщает ТАСС

«То, что это неизбежно, все понимают, но как это должно быть сделано — вероятно, нужно еще подумать», — сказал Рошаль, отметив, что необходимо подробно обсуждать эту тему для того, чтобы граждане понимали, для чего нужны те или иные изменения. «Я поддерживаю осторожную позицию Думы, когда дали возможность еще раз вернуться к обсуждению», — добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста. По его словам, ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы, предполагающий такую меру.