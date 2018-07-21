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Россиян предупредили об опасности на Украине
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Максакова в короткой юбке вызвала фурор

На Украине зафиксирована вспышка кишечной инфекции 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции на Украине. Чаще всего от заболевания страдают дети. В Мариуполе с 6 по 12 июля зафиксировано более 80 случаев заражения.
«Это больше, чем на прошлой неделе и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44,1%», — отметили в пресс-службе ведомства.
Более 60% пострадавших — дети. Чаще всего отдыхающие связывают возникновение кишечной инфекции с купанием в море.
По данным специалистов, в городской черте действуют несанкционированные стоки канализации, которые продолжают попадать в море из-за отсутствия необходимой для их устранения техники.
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