Россиян предупредили об опасности на Украине

На Украине зафиксирована вспышка кишечной инфекции

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции на Украине . Чаще всего от заболевания страдают дети. В Мариуполе с 6 по 12 июля зафиксировано более 80 случаев заражения.

«Это больше, чем на прошлой неделе и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44,1%», — отметили в пресс-службе ведомства.

Более 60% пострадавших — дети. Чаще всего отдыхающие связывают возникновение кишечной инфекции с купанием в море.

По данным специалистов, в городской черте действуют несанкционированные стоки канализации, которые продолжают попадать в море из-за отсутствия необходимой для их устранения техники.