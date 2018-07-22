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В Ялте не советуют купаться после дождей
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В Роспотребнадзоре призвали не купаться в Ялте после дождей из-за риска кишечной инфекции 

RT на русском 38 минут назад
Фото: © hutchison globallookpress.com
Начальник ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виталий Задорожний призвал не купаться после дождей из-за риска кишечной инфекции. Об этом сообщает kp.ru.
«Люди не дожидаются, пока море утихнет после ливня и очистится, заглатывают воду, а затем обращаются к нам за помощью», — рассказал он.
По его словам, потеплевшая вода очень благоприятна для размножения бактерий и других микроорганизмов.
За неделю острыми кишечным инфекциями в регионе заболел 61 человек, три четверти из которых дети. Заболеваемость отмечена не только среди местных жителей, но и среди организованных туристов.
6 июля интернет-издание «Сусанин» сообщало, что спасатели разрешили отдыхать на 9 пляжах из 17 после новой проверки в районах Удмуртии.
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