В Ялте не советуют купаться после дождей

В Роспотребнадзоре призвали не купаться в Ялте после дождей из-за риска кишечной инфекции

Начальник ялтинского отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Севастополю Виталий Задорожний призвал не купаться после дождей из-за риска кишечной инфекции. Об этом сообщает kp.ru.

«Люди не дожидаются, пока море утихнет после ливня и очистится, заглатывают воду, а затем обращаются к нам за помощью», — рассказал он.

По его словам, потеплевшая вода очень благоприятна для размножения бактерий и других микроорганизмов.

За неделю острыми кишечным инфекциями в регионе заболел 61 человек, три четверти из которых дети. Заболеваемость отмечена не только среди местных жителей, но и среди организованных туристов.