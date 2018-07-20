Россиянам рассказали о выходных в 2019 году

Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы в 2019 году

Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2019 году".

"В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября", — говорится в проекте.

"Предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, … перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница)", — поясняется в тексте проекта.

Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.