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Познер набросился на Эрнста из-за ситуации с Лимоновым
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Познер предложил Эрнсту закрыть программу после отмененного интервью с Лимоновым 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер заявил, что предложил руководителю Первого канала Константину Эрнсту закрыть авторскую программу после неожиданного снятия с эфира его интервью с Эдуардом Лимоновым.
Телеведущий на своем официальном сайте «Познер. Онлайн» уточнил, что давно хотел пригласить Лимонова на свою авторскую передачу.
«Он очень хороший писатель, он парадоксальный человек, непохожий на других. И в конце концов не так давно мне Эрнст говорит: давайте», — написал Познер.
Однако выпуск с Лимоновым, который должен был выйти 18 июня, так и не был показан на Первом канале.
«Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что мол это безобразие, в общем выразил свое отношение к этому и сказал, что может быть давайте закроем программу», — сообщил телеведущий.
На что Эрнст сказал ему что это безобразие, что Познера не предупредили, но он снял Лимонова по причинам, о которых он не может сказать по телефону.
«Я с ним с тех пор не виделся. И поэтому я не знаю этих причин. Но даже если бы я их знал — я не мог бы их сказать публично наверняка, потому что он бы попросил меня об этом публично не говорить», — отметил телеведущий.
Познер подчеркнул, что чувствует себя чрезвычайно неловко перед Лимоновым, извинился перед ним и сказал, что больше ничего сделать не может.
Ранее Первый канал объяснил снятие с эфира программы Познера с Лимоновым.
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