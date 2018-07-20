Познер набросился на Эрнста из-за ситуации с Лимоновым

Познер предложил Эрнсту закрыть программу после отмененного интервью с Лимоновым

Телеведущий на своем официальном сайте «Познер. Онлайн» уточнил, что давно хотел пригласить Лимонова на свою авторскую передачу.

«Он очень хороший писатель, он парадоксальный человек, непохожий на других. И в конце концов не так давно мне Эрнст говорит: давайте», — написал Познер.

Однако выпуск с Лимоновым, который должен был выйти 18 июня, так и не был показан на Первом канале.

«Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что мол это безобразие, в общем выразил свое отношение к этому и сказал, что может быть давайте закроем программу», — сообщил телеведущий.

На что Эрнст сказал ему что это безобразие, что Познера не предупредили, но он снял Лимонова по причинам, о которых он не может сказать по телефону.

«Я с ним с тех пор не виделся. И поэтому я не знаю этих причин. Но даже если бы я их знал — я не мог бы их сказать публично наверняка, потому что он бы попросил меня об этом публично не говорить», — отметил телеведущий.

Познер подчеркнул, что чувствует себя чрезвычайно неловко перед Лимоновым, извинился перед ним и сказал, что больше ничего сделать не может.

Ранее Первый канал объяснил снятие с эфира программы Познера с Лимоновым.