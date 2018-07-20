Москалькова сообщила подробности разговора с Сенцовым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова побеседовала по видеосвязи с объявившим голодовку Олегом Сенцовым, который отбывает наказание в колонии №8 города Лабытнанги за терроризм. Об этом сама омбудсмен сообщила в пятницу ТАСС.
"Я провела беседу с Олегом Сенцовым по видеосвязи. Разговор продолжался почти полчаса, говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными, семьей", — сказала Москалькова.
По ее словам, Сенцов рассказал, что ведет электронную переписку с матерью, звонит сестре.
"Он сказал, что право на звонки он использует для общения с сестрой, много читает, говорит, что в колонии хорошая библиотека. Он говорит: "Я постоянно что-то делаю, чтобы занять свое время и мысли, пишу, читаю", — сообщила омбудсмен.
Она призвала СМИ деликатно подходить к освещению темы состояния здоровья Сенцова. "Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно появились в СМИ сообщения о том, что Сенцов в критическом состоянии, но сам он сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", — отметила уполномоченный.
Она проинформировала, что практически в ежедневном режиме получает информацию о состоянии здоровья Сенцова от врачей колонии и уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе и что в ходе состоявшегося разговора с Сенцовым предложила ему обращаться к ней в любой момент. "Я его попросила при необходимости связываться со мной, сказала, что готова оказывать ему при необходимости помощь", — подчеркнула Москалькова, добавив, что никаких просьб к ней Сенцов не высказал.