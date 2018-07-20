Москалькова обратилась к Путину с просьбой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой обсудить с главой украинского государства Петром Порошенко освобождение задержанных членов экипажа сейнера «Норд».
«Я уже обратилась и надеюсь, что, когда между президентами будет контакт, они обсудят эту тему», — сказала Москалькова, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что экипаж крымского судна «Норд» не может выехать с Украины из-за проблем с документами. До этого украинская прокуратура заявила, что моряки «Норда», задержанного пограничниками в марте, могут беспрепятственно выехать с территории Украины.
На прошлой неделе министерство инфраструктуры Украины заявило о массовых задержаниях украинских судов, которые якобы проводят российские силовики. Ужесточение проверок со стороны России могло стать ответом на действия украинских пограничников, задержавших «Норд».