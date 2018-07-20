Москалькова обратилась к Путину с просьбой

Москалькова попросила Путина поговорить с Порошенко о «Норде»

«Я уже обратилась и надеюсь, что, когда между президентами будет контакт, они обсудят эту тему», — сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что экипаж крымского судна «Норд» не может выехать с Украины из-за проблем с документами. До этого украинская прокуратура заявила, что моряки «Норда», задержанного пограничниками в марте, могут беспрепятственно выехать с территории Украины.

На прошлой неделе министерство инфраструктуры Украины заявило о массовых задержаниях украинских судов, которые якобы проводят российские силовики. Ужесточение проверок со стороны России могло стать ответом на действия украинских пограничников, задержавших «Норд».