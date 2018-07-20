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Медведей захотели сделать стратегическим ресурсом
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ФСБ предложила признать медведей стратегически важным ресурсом страны 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: ТАСС
ФСБ разработала проект постановления правительства, согласно которому бурых и гималайских медведей предлагается отнести к стратегически важным ресурсам России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«В качестве таких стратегически важных товаров и ресурсов проектом постановления предлагается определить все популяции бурого и гималайского медведей, а также кабарги», — говорится в тексте документа.
ФСБ объяснила необходимость такого решения высокой востребованностью указанных животных на нелегальных зарубежных рынках, что требует установления особых мер правовой защиты.
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