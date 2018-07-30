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В Москве наступила кульминация лета
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В Москве наступила кульминация лета 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Как рассказали в Гидрометцентре, в начале недели в регионе будет сухая и жаркая погода. В понедельник воздух в столице прогреется до +26 градусов, в области — до +27. К среде столбики термометров поднимутся до +30. По ночам температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.
"Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D. Также следует помнить об опасности долгого пребывания под прямыми солнечными лучами и вовремя перейти в тень", — приводит "Интерфакс" сообщение синоптиков.
Однако уже к выходным погода снова начнется меняться. Температура существенно не изменится, будет также до +29, однако станет больше облаков, а местами пройдут кратковременные дожди.
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