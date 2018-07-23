Перуанец пытается увезти из России бездомного пса

Перуанец увезет из России бездомную собаку

Перуанский болельщик Рикардо Лазо, посетивший Россию во время мирового футбольного первенства, нашел в Сочи всего за день до возвращения на родину беспородного щенка. Собачка так ему понравилась, что он не решился бросить ее на улице, передает телеканал "360".

Международные правила перевозки животных не позволили взять собаку с собой в Перу сразу. Пришлось гостю России отправиться со щенком к ветеринару, а затем пристроить ее в приют. И хотя теперь между Рикардо и Бусинкой, как назвали щенка, около 13 тысяч километров, Лазо не оставляет надежды забрать найденыша к себе в Латинскую Америку. Он ищет человека, который полетит из России в Перу и привезет животное хозяину.

"Мне стало ее очень жаль, я решил приласкать ее. Как только она оказалась у меня на руках, я понял, что не могу просто оставить ее. Не мог бросить ее там одну", — сообщил Рикардо.

Несмотря на то, что Лазо не говорит по-русски, он смог договориться с ветеринаром, который пообещал сделать щенку все необходимые прививки для путешествия на самолете.