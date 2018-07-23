Крым не пострадает из-за действий Booking.com

Политика Booking.com не повлияет на курортный сезон в Крыму, заявил Аксенов

Политика компании Booking.com, ограничившая бронирование отелей в Крыму , не несет реальных угроз для курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов

Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, были обнулены рейтинги и история отзывов о крымских отелях. В свою очередь Ассоциация малых отелей Крыма заявила о намерении объявить вотум недоверия компании Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности.

"На заполняемость крымских отелей это не повлияет. Все путевки уже проданы на этот сезон. Поэтому угрозы реальной для нас нет", — сказал Аксенов журналистам.