В Москве продлён «жёлтый» уровень опасности

В Москве на 21 июля продлён «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России продлил на 21 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе.

Об этом сообщается на сайте службы. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь и грозу.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — уточнили в Гидрометцентре.

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