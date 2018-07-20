Прощание с Изой Высоцкой пройдет 22 июля в Нижнем Тагиле

Ранее стало известно, что Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни ранним утром 20 июля.

"Прощание состоится 22 июля 13.30 (11.30 мск) в прощальном комплексе "Реквием", — сказала собеседница агентства.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Окончила Школу-студию имени В. Немировича-Данченко при МХАТ СССР, где познакомилась с Владимиром Высоцким. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми , Владимире. С 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре.

С 25 апреля 1960 года по май 1965 года была официальной супругой Владимира Высоцкого. В 2006 году была издана автобиография Изы Высоцкой "Короткое счастье на всю жизнь", в которой она описывает, в том числе, и супружескую жизнь с артистом. Вторая книга "С тобой… без тебя" была презентована в январе 2017 года ко дню рождения Высоцкого.