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Прощание с Изой Высоцкой пройдет 22 июля
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Прощание с Изой Высоцкой пройдет 22 июля в Нижнем Тагиле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото : Нижнетагильский драматический театр Вконтакте
Прощание с народной артисткой России Изой Высоцкой, первой супругой Владимира Высоцкого, состоится 22 июля в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в Нижнетагильском драматическом театре.
Ранее стало известно, что Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни ранним утром 20 июля.
"Прощание состоится 22 июля 13.30 (11.30 мск) в прощальном комплексе "Реквием", — сказала собеседница агентства.
Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Окончила Школу-студию имени В. Немировича-Данченко при МХАТ СССР, где познакомилась с Владимиром Высоцким. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре.
С 25 апреля 1960 года по май 1965 года была официальной супругой Владимира Высоцкого. В 2006 году была издана автобиография Изы Высоцкой "Короткое счастье на всю жизнь", в которой она описывает, в том числе, и супружескую жизнь с артистом. Вторая книга "С тобой… без тебя" была презентована в январе 2017 года ко дню рождения Высоцкого.
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